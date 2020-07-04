Почему Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси 10 4.07.2020, 12:53

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Владислав Иноземцев

Поражение белорусского диктатора - не единственная причина.

Лукашенко правил Беларусью с 1994 года. Однако, его хватка значительно ослабла за последние месяцы, и вполне вероятно, что он после президентских выборов 9 августа его не будет. Такой исход не только встряхнет Беларусь, но также даст президенту России Владимиру Путину серьезный повод для беспокойства.

В начале 2020 года Лукашенко казался «непобедимым». Большинство белорусов полагали, что их авторитарный правитель обеспечит себе шестой президентский срок такими же коррумпированными методами, как и всегда.

Однако COVID-19 изменил все. Когда Лукашенко объявил пандемию «ерундой», и регулярно лгал о ее масштабах и количестве жертв, рядовые жители страны, пострадавшие от кризиса, пошли против него. Они особенно возмущались принуждением со стороны властей к участию в праздновании окончания Второй мировой войны 9 мая, без санитарных масок или защитных перчаток, и к подписанию петиции в поддержку переизбрания Лукашенко.

В начале мая власти арестовали народного блогера Сергея Тихановского, который объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Его жена Светлана Тихановская, однако, заняла его место, получив при этом активную поддержку избирателей. Очереди на ее пикетах по сбору подписей в июне растягивались почти на километр, как бы милиция ни призывала людей разойтись.

Опросы общественного мнения, проведенные 20-22 мая (пока власти не запретили проведение опросов) показали, что только 3-6.24% избирателей поддерживают Лукашенко, 12.7-18% симпатизируют Тихановской, а бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (в настоящее время арестован белорусским КГБ) является абсолютным лидером гонки - за него высказались 50-54.9% респондентов. 30 июня Центризбирком в Минске официально разрешил Бабарико и Тихановской баллотироваться после проверки подписей их сторонников, однако если Лукашенко 9 августа объявит, что он «победил», это практически неизбежно приведет к «цветной революции» в Восточной Европе.

Однако, вероятное политическое падение Лукашенко после 25 лет удержания практически ничем не ограниченной личной власти - не единственная причина, почему августовские президентские выборы важны. Другая причина - исторически сложившаяся тенденция, в соответствии с которой развитие политической ситуации в Беларуси предвосхищает события в гигантской соседней стране.

Российское руководство следовало за Лукашенко с середины 1990-х годов. Лозунги кампании президента Бориса Ельцина 1996 года, призывающие граждан «голосовать сердцем», были скопированы с лозунгов кампании Лукашенко 1994 года. Когда Путин стал президентом России после Ельцина в 1999 году, он провозгласил возвращение «стабильности», как это сделал Лукашенко за три года до этого.

Путин, подражая Лукашенко, который вернул Беларуси флаг и герб советского образца, восстановил в России советский гимн. Он также последовал примеру Лукашенко по уничтожению независимых политических партий и выдавливанию оппонентов из страны, или их убийству (а иногда и того и другого). Парламент и суды в обеих странах превратились в отделы администрации президента, а российские законы об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» просто скопированы с белорусского законодательства, в котором они появились на шесть лет раньше.

Наконец, общенациональный референдум Путина 1 июля, который официально позволил ему остаться президентом после 2024 года (переустанавливая часы на конституционное ограничение в виде двух последовательных сроков) - зеркальное отражение лукашенковского референдума 2004 года. Предоставление россиянам права голосовать онлайн или вне избирательных участков напоминает недельный период «досрочного голосования» в Беларуси, который обеспечил Лукашенко одну «победу» за другой.

Поражение Лукашенко в следующем месяце может нанести мощный символический удар российской версии его собственной политической модели, определив будущее России в большей степени, чем все попытки Украины свергнуть диктатуру. Украина уже давно воспринимается российским руководством как совершенно другая нация, которая всегда тяготела к западному направлению больше, чем к России. Беларусь, наоборот, всегда считалась достойным доверия другом и союзником.

Россияне глубоко уважают страдания белорусского народа во время Второй Мировой войны, и граждане обоих государств имеют равные экономические права в Союзном государстве Беларуси и России - соответствующее соглашение действует с 1999 года.

Таким образом, если для большинства россиян очевидно, что Украина постепенно склонится к либеральной демократии и отвергнет советскую автократию, подобный шаг со стороны Беларуси может потрясти основы путинского режима.

Лукашенко в Беларуси в определенном смысле то же самое, что Путин в России.

Как и Лукашенко, Путин сейчас пытается увековечить свою власть, отнять у избирателей право голоса в процессе принятия решений и извлекать выгоду из советского наследия вместо модернизации страны. Поражение Лукашенко на выборах произведет сильное впечатление на российских избирателей.

Растущая напряженность в отношениях Путина и Лукашенко делает ситуацию еще более интригующей. С 2000 года Россия оказывала финансовую поддержку Беларуси в объеме 100 миллиардов долларов, не получая взамен ничего, кроме ободряющих политических заявлений. Лукашенко критиковал Путина по многочисленным поводам в последние годы, возглавлял силы, скептически настроенные в отношении России, внутри Евразийского Союза, любимой геополитической конструкции Путина.

Таким образом, у Кремля сейчас может не быть ни возможности, ни желания вмешиваться в ситуацию в пользу Лукашенко. В то же время, в Беларуси нет этнического раздела, который стал катализатором вторжения России в Украину, и это также ослабляет позиции Путина.

Большой вопрос сейчас заключается в том, пойдет ли Беларусь по тому же демократическому пути, который выбрала Украина в 2014 году (есть надежда, что без насилия). Если Лукашенко проиграет, режим Путина также может начать казаться гораздо менее непоколебимым.

Владислав Иноземцев, project-syndicate.org (перевод - Charter97.org)