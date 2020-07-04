Начальника обособленной группы военного комиссариата Ляховичского района задержали за взятку 4 4.07.2020, 13:31

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Командование оставило странный комментарий по этому поводу.

Начальника обособленной группы Ляховичского района военного комиссариата города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов задержали за получение взятки. Эту информацию в ходе прямой линии подтвердил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский, сообщает tut.by.

Генерал-майор рассказал, что старший лейтенант, который возглавлял обособленную группу Ляховичского района военного комиссариата города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов, задержан по подозрению в получении взятки.

— Могу вас уверить — это не связано с его работой. То есть он никого «не отмазывал», не пристраивал и так далее. Это с его службой никак не связано, это его личная жизнь, — отметил Леонид Касинский.

В настоящее время старший лейтенант находится в статусе подозреваемого, он задержан.

— Если взял взятку — будет сидеть. Суд разберется, — подытожил помощник министра.

По информации tut.by, начальника обособленной группы Ляховичского района военного комиссариата города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов задержали 23 июня.