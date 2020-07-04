Советница Трампа и подруга его сына заразилась коронавирусом 4.07.2020, 14:45

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Дональд Трамп-младший ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности.

Советница президента США Дональда Трампа, отвечающая за сбор средств на его предвыборную кампанию, Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Серхио Гора (перевод - РБК).

«После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование [на коронавирус], для того чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов. Но в качестве меры предосторожности будут отменены все предстоящие события», — сказал Гор.

Гилфойл также является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего. Его тест на COVID-19 оказался отрицательным, но в качестве меры предосторожности он тоже ушел на самоизоляцию, отметил Гор.

У девушки обнаружили инфекцию в Южной Дакоте, перед тем как она должна была посетить мероприятие с участием Трампа на горе Рашмор, пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и источник в предвыборном штабе.

Один из них также отмечает, что Гилфойл в последнее время не контактировала с президентом, однако CNN упоминает, что она присутствовала на мероприятиях Трампа в конце июня в Оклахоме и Аризоне.

Ранее в окружении президента уже выявляли людей, зараженных коронавирусом. В начале мая стало известно, что личный камердинер Трампа, член ВМС США, заразился вирусом. Спустя короткое время положительный тест сдала и пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер. А в конце июня коронавирусом заразились шесть членов предвыборного штаба Трампа. Все они были помещены в карантин.

США остаются лидером по количеству выявленных заражений COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировали 2,7 млн инфицированных, 129,4 тыс. умерли. Накануне в США в седьмой раз был выявлен максимальный суточный прирост заболевших — 57,5 тыс.