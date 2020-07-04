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Акция солидарности с Беларусью прошла во Франкфурте-на-Майне

  • 4.07.2020, 16:01
  • 1,989
Акция солидарности с Беларусью прошла во Франкфурте-на-Майне

Видеофакт.

Акции солидарности с Беларусью проходят во многих городах мира. Сегодня в немецком Франкфурте-на-Майне прошел митинг солидарности с белорусами.

Напомним, акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.


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