Медсестра с COVID-19 из Барановичей: Никаких улучшений у нас нет 2 4.07.2020, 21:00

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Иллюстрационное фото Tass

Врач призывает белорусов носить маски и не верить заявлениям властей.

По официальным данным, коронавирус якобы спал в Беларуси. И больницы возвращаются к нормальной жизни. Врачи могут ходить без масок. Из стационаров выписаны невылеченные полностью пациенты с коронавирусом. Они возвращаются домой, передает «Радыё Рацыя».

Люди поверили и перестали бояться, но болезнь не прошла, говорит медсестра с коронавирусом Татьяна из Барановичей:

- Еще пару недель назад я видела людей в масках, продавцов в масках. Теперь такой кошмар. Все без масок и ничего не боятся. Они не думают, чем все это может закончиться. Это действительно страшно. Люди не рассказывают о том, что с нами происходит. Почему он не говорит, как он защищает себя. Он ведь опасается.

Состояние Татьяны ухудшилось, и она уже несколько дней находится в больнице. Температура не падает, чувствует себя не очень. Татьяна говорит, что она будет в больнице до понедельника, а дальше неизвестно.