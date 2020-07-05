Специалисты назвали типы масок, лучше всего защищающие от COVID-19

Специалисты назвали типы масок, лучше всего защищающие от COVID-192
- 5.07.2020, 8:55
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Исследование провели в университете Флориды.
Ученые из Атлантического университета Флориды провели исследования и выяснили, какие типы масок лучше всего защищают от коронавируса.
Исследователи проводили эксперименты с тремя типами масок: двухслойной плотной хлопковой, самодельной маской из банданы, шарфа или футболки и нестерильной аптечной маской в виде конуса. Об этом сообщает CNN.
«Мы надеемся, что представленная визуализация поможет обосновать рекомендации по социальному дистанцированию и использованию масок для лица», – отметил автор исследования Сиддхартха Верма.
По результатам исследования выяснилось, что наиболее эффективны плотно прилегающие двух- или трехслойные маски из плотного хлопка, в то время как самодельные маски из подручного трикотажного материала и марли защищают хуже всего.