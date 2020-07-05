Микробиологи выяснили, как долго COVID-19 сохраняется на денежных купюрах

Микробиологи выяснили, как долго COVID-19 сохраняется на денежных купюрах3
- 5.07.2020, 10:48
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Но риск заражения может резко снизить простое правило.
Коронавирус COVID-19 может задерживаться на бумажных купюрах до двух дней, поэтому стоит ограничить передачу предметов из рук в руки.
Об этом заявил российский микробиолог Евгений Плисов, передает cursorinfo.co.il. Он пояснил, как снизить риск заражения.
«Главное – не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки», – отметил микробиолог.
По его словам, для обеззараживания купюр их можно оставить полежать на пару дней.
В целом Плисов рекомендует не использовать наличные во время пандемии, лучше всего пользоваться бесконтактной оплатой, если есть такая возможность.