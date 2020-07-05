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В Хорватии проходят парламентские выборы

  • 5.07.2020, 15:49
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В Хорватии проходят парламентские выборы

Участие в выборах принимает более 2600 кандидатов.

В Хорватии сегодня проходят парламентские выборы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Сегодня, 5 июля, граждане Хорватии выбирают новый состав парламента, который будет формировать новое правительство и фактически руководить страной следующие 4 года.

Выборы проходят по пропорциональной системе, с 5% барьером для политических партий и блоков. В парламент избирают 151 депутата. Участие в них принимают 192 списка политических сил с более 2600 кандидатов. Главные участники гонки:

- Хорватский демократический союз (HDZ) нынешнего премьер-министра Андрея Пленковича,

- блок Restart во главе с Социал-демократической партией (SDP) с лидером Давором Бернадичем (SDP представляет нынешний президент страны Зоран Миланович),

- Domovinski pokret (Отечественное движение) певца Мирослава Шкоро,

- центристская партия "Мост",

- зелено-левая платформа Možemo!,

- коалиция во главе с партией Živi zid ("Живая стена").

В Хорватии и в 42 странах за рубежом будет работать 6999 избирательных участков, которые откроются в 7 утра и закроются в 19 часов вечера.

В связи с эпидемией коронавируса, действуют меры безопасности: люди должны быть в масках, регулярно осуществлять дезинфекцию и соблюдать дистанцию 1,5 метра. Избиратели, которые заходят на участок, должны продезинфицировать руки. Рекомендуется приходить с собственной шариковой ручкой.

Tолько в пятницу окончательно решили вопрос с голосованием больных коронавирусом и людей с подозрением на Covid-19: они смогут голосовать через доверенное лицо по специальной процедуре.

Напомним, 18 мая депутаты парламента Хорватии большинством голосов проголосовали за самороспуск этого созыва.

Предложение о роспуске парламента выдвинула правящая коалиция. Премьер-министр Хорватии и лидер Хорватского демократического союза (HDZ) Андрей Пленкович считает, что партия сможет снова получить поддержку избирателей и рассчитывает сформировать коалицию с нынешними партнерами.


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