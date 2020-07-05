Контакты 1-го уровня в Бресте и Гродно по-прежнему не могут сделать тесты на COVID-19 3 5.07.2020, 16:24

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Даже за деньги.

- Был в поликлинике перед выходными, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель из Бреста. - Одна медсестра при мне сразу на двух больничных печати ставила: один закрыли, второй сразу открыли. Спрашивал, будут ли платные тесты. Ответили, что тестов нет и, скорее всего, не будет. Даже платных.

- Живу в Гродно, контакт первого уровня, - пишет еще один читатель. - Родственник на самоизоляции с подтвержденным диагнозом. Хотел сделать тест, чтобы понять хотя бы, чего ожидать. Спросил у врача, который приезжал на проверку. Ответил, мол, ждите, пока тестов не будет. Вам, говорит, еще повезло – не всем делают, кто с симптомами «ковида».