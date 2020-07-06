Цепкало пригрозил санкциями фальсификаторам выборов 6.07.2020, 8:50

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Валерий Цепкало

Фото: naviny.by

Члены избиркомов занимаются преступлением против народа, считает политик.

«Все, кто занимается противоправной деятельностью, будут зафиксированы, их имена будут известны, им вряд ли разрешат въезд в страны Евросоюза, в Соединенные Штаты Америки, может быть, в ряд других стран». Такое предупреждение сделал претендент на пост президента Валерий Цепкало в адрес тех, кто виновен в неправомерной отбраковке подписей за его выдвижение кандидатом в президенты, сообщают naviny.by.

Штаб бывшего руководителя Парка высоких технологий сдал около 160 тыс. подписей, однако местные избиркомы признали действительными около 75 тыс. при барьере 100 тыс.

«Мы требуем, чтобы нам предоставили акты выбраковки, — заявил Цепкало в ходе общения с избирателями в youtube вечером 5 июля. — Потому что здесь на самом деле уголовное деяние либо нашего активиста, который подделал эти все подписи, и тогда мы сами хотели бы выявить таких активистов, которых считаем засланными провокаторами, либо мы видим, что этим занимаются как раз члены местной избирательной комиссии. И если этим занимаются члены территориальной избирательной комиссии, то соответственно они занимаются преступлением против народа».

«Мы пытаемся защитить голоса избирателей, прежде всего тех, кто подписался за выдвижение кандидатом в президенты и на чье мнение власть просто наплевала. Наплевала достаточно откровенно, (…) еще и взяв и обвинив нас, что это мы подделываем подписи», — сказал претендент на высший государственный пост.

«Власть просто плюнула в лицо людям, которые стояли в очередях, которые очень много времени потратили, проявили свою гражданскую активность, инициативу, — считает Цепкало. — Эти подписи были фактически украдены и переданы другим кандидатам, пикеты которых мы там не видели. В частности, один из кандидатов, который «набрал» около 2 млн подписей: мы не видели ни одного пикета во Фрунзенском районе и не слышали ничего о том, чтобы кто-то из состава его инициативной группы активно ходил по домам и собирал подписи».

Попытку снять его с президентской гонки Цепкало расценил как «боязнь открытой и честной борьбы». По его мнению, власть хочет снять трех «основных, наиболее рейтинговых конкурентов», которыми он считает себя, Виктора Бабарико и Сергея Тихановского (вместо последнего баллотируется его жена).