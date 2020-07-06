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Видеофакт: Белорусская диаспора в Австралии поддержала политзаключенных

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  • 6.07.2020, 14:51
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Видеофакт: Белорусская диаспора в Австралии поддержала политзаключенных

Акция солидарности прошла в городе Перт.

Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», белорусы из австралийского города Перт собрались на акцию солидарности с политзаключенными.

Напомним, акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты.


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