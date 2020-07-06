Читайте полную версию сайта «Хартия-97» на компьютере 6.07.2020, 15:21

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На установку расширения Browsec вам понадобится всего 5 минут.

Сейчас в Беларуси происходят исторические события, которые могут изменить жизнь страны и каждого из нас в лучшую сторону. «Саша три процента» и его подельники пытаются этому помешать. Именно поэтому они усилили блокировку сайта Charter97.org и грозятся корректировать работу других СМИ. Но их потуги тщетны. Существуют очень простые и эффективные способы обхода блокировки неугодных властям сайтов. Ранее мы сообщали вам, как читать полную версию сайта Charter97.org на андроидах и айфонах, а также как с помощью обычного и звукового поиска Google быстро выходить на облеченную AMP версию сайта.

Инструкция, как читать полную версию сайта «Хартия-97» на андроид-смартфонах

Инструкция, как читать полную версию «Хартии-97» на iPhone

Инструкция, как читать АМП версию сайта «Хартия-97»

Сейчас мы предоставляем вам инструкцию, как быстро установить новейшую версию приложения Browsec, которое поможет вам читать полную версию нашего сайта, смотреть и писать комментарии на вашем компьютере.

Установите расширение Browsec, которое позволяет открывать заблокированные сайты в самых популярных браузерах — Chrome, Firefox, Yandex и Opera. Процесс установки займет пару минут.

1. Зайдите на сайт https://browsec.com/, нажмите кнопку Download или Download for [название вашего браузера].

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку Добавить/Установить/Add/Install (в зависимости от языка и вашего браузера).

3. Во всплывающем окне нажимаете Установить/Добавить/Add, затем Оk.

4. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса).

5. Во всплывающем окне нажимаете кнопку Protect me. Глобус должен сменить цвет на зеленый.

6. Читайте сайт "Хартия-97".