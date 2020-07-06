В санкционный список Великобритании попал глава СК России 6.07.2020, 18:42

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Фото : СК РФ

Фигурантам «списка Магнитского» запрещается въезд в Британию, все активы замораживаются.

Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по "поправке Магнитского", председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, передает ria.ru.

Список опубликован канцелярией правительства в понедельник. О планах сделать это заявил ранее глава МИД Британии Доминик Рааб. В документе перечислены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, также в список внесены две северокорейские спецслужбы.

Помимо Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД РФ Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.

Британия намеревалась внести в список тех россиян, кого сочла причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также тех жителей Саудовской Аравии, кого подозревает в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.