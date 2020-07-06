Евродепутаты: Пора вводить санкции против режима Лукашенко 2 6.07.2020, 21:10

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Под письмом в руководящие структуры ЕС подписался 31 парламентарий.

Группа депутатов Европейского парламента направила официальное письмо на имя президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Законодатели считают, что необходимо ввести санкции против белорусских официальных лиц, а также компаний, вовлеченных в нарушения прав человека во время президентской избирательной кампании.

Возглавляют список подписантов Карин Калсборо (Швеция) и Пятрас Ауштрявичюс (Литва). Всего письмо поддержал 31 депутат от почти всех фракций Европарламента.

В распоряжении редакции сайта Charter97.org имеется полный текст письма. Приводим его перевод:

«Недавно белорусское правительство под руководством Александра Лукашенко жестко ограничило демократические права в стране в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа. Он заключил в тюрьму кандидатов в президенты, представителей оппозиции и простых граждан в период проведения митингов по сбору подписей. Также были многочисленные сообщения об арестах журналистов и блогеров.

Эти произвольные аресты заслуженно стали причиной для глобального осуждения. Мы, нижеподписавшиеся, были рады видеть, что Европейская служба внешних действий и Еврокомиссия заняли твердую позицию в этом отношении. Однако, как и всегда, дела говорят громче, чем слова.

Эти действия важнее, чем когда-либо, так как мы приближаемся к президентским выборам. Отсутствие мер по противодействию пандемии в стране показало широким слоям населения некомпетентность правления Лукашенко.

В 2016 году Совет ЕС принял решение отменить санкции в отношении 170 физических лиц и трех компаний в Беларуси. Учитывая последние события, нам необходимо пересмотреть это решение. Поэтому мы призываем вас пересмотреть и расширить список санкций против белорусских официальных лиц и компаний, вовлеченных в ограничение прав человека и демократических прав в ходе этой избирательной кампании.

В этом контексте мы также напоминаем о важности так называемого Акта Магнитского на уровне ЕС, что было выражено большинством этого парламента в резолюции от 14 марта 2019 года. Это было бы очень важным инструментом в наборе инструментов ЕС для того, чтобы занять лидерскую позицию по защите прав человека. Мы настоятельно призываем Комиссию, Европейскую служба внешних действий и государства-члены ЕС активизировать свои усилия по скорейшему завершению создания такого режима санкций».