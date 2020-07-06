Польским предпринимателям в рамках помощи перечислено почти 23 млрд евро 6.07.2020, 21:33

Помощь связана с коронавирусом.

Польским предпринимателям в период пандемии коронавируса перечислено 100 миллиардов злотых (22 млрд 727 млн 273 тыс. евро) в рамках антикризисных щитов правительства страны с целью спасения экономики государства, предприятий и рабочих места, передает «Радио Польша».

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Лишь в Кельцком повяте 1500 предпринимателей, трудоустроившие 10 тыс. человек, получили денежные субсидии на сумму 243 млн. злотых (55 млн 227 тыс. евро).