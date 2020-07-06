Турция перекрыла пролив Дарданеллы 1 6.07.2020, 22:14

3,338

Фото: ismailsabah / Twitter

Власти Турции ограничили проход судов через пролив.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Hurriyet.

Лесной пожар возник в провинции Чанаккале на полуострове Галлиполи, на европейском берегу пролива, у выхода в Средиземное море. Возгорание в лесном массиве было обнаружено в районе 15:00 по Минску. Огнем охвачено не менее 300 га леса. Дым от горящих деревьев накрыл пролив, ухудшив видимость. Движение в проливе было перекрыто в обе стороны. Эту информацию подтверждает газета Sabah.

#Gelibolu #Ilgardere'de başlayan ve 350 hektarlık alanda devam eden feci yangının biran önce kontrol altına alınmasını diliyor, cansiperane mücadele eden tüm görevli kardeşlerimize gayret diliyorum.



S.Kaya Üzen

Yönetim Kurulu Başkanı@UzenKaya pic.twitter.com/SwJWOe3i6U — Çanakkale Ticaret Borsası (@CanakkaleTB) July 6, 2020

Пролив Дарданеллы соединяет Мраморное море со Средиземным. По нему, как и по проливу Босфор, пролегает путь из Черного моря. Длина пролива составляет 120 км, ширина — от 1,3 до 27 км

К району возгорания прибыл министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. По его словам, к тушению пожара на берегу пролива привлечены 20 вертолетов и два самолета-амфибии. На земле потушить огонь пытаются порядка 400 человек.

Издание Sabah сообщает, что из района пожара эвакуированы жители трех деревень.

Сильные лесные пожары в Турции также в последние дни зафиксированы в западной провинции Измир, где помощь турецким пожарным оказывают два арендованных у России самолета-амфибии Бе-200. Они прибыли в Турцию 16 июня. «Мы впервые использовали арендованный у России самолет в Измире, и он оказался очень эффективным. Наш самолет был уже в районе пожара спустя всего 27 минут. Он проработал около часа и за этот промежуток времени совершил семь вылетов. Он внес огромный вклад в предотвращение пожара», — заявил изданию Sabah глава регионального управления лесного хозяйства Зафер Деринч.