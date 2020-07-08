В Белграде протестующие прорвались в здание парламента 2 8.07.2020, 8:15

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Акция прошла ночью.

Участники протестных акций в Белграде устроили беспорядки в центре города: они подожгли полицейские машины и прорвались в здание парламента страны. Об этом сообщает Associated Press.

Жители сербской столицы (по оценкам полиции, их было около пяти тысяч) собрались в центре города, чтобы выразить свой протест против новых ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В том числе, демонстрантов не устраивает введенный с пятницы по понедельник комендантский час. Под крики «Отставка! Отставка!» в полицейских полетели бутылки, яйца и камни.

Sırbistan Belgrad'da dün gece büyük bir protesto yaşandı.



Mevcut hükümeti protesto eden binlerce kişi Meclis Binası'nın önünde polisle çatıştı.#carsamba #Belgrade #Sırbistanpic.twitter.com/PXYYnAbAUt — 🌍Global Gündem🌊 (@glbfinanshaber) July 8, 2020

Впрочем, сотрудники правоохранительных органов довольно быстро вытеснили участников акции обратно на площадь: силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Директор сербской полиции Владимир Ребич заявил, что в ходе беспорядков были ранены несколько полицейских, а некоторых демонстрантов задержали; их число не уточняется. По его словам, аналогичные акции прошли и в других сербских городах.

Среди протестующих были представители оппозиционных партий, объявивших бойкот парламентским выборам, которые состоялись в стране в конце июня. Протестующие критиковали президента Александра Вучича за их проведение в разгар пандемии. По последним данным, в Сербии медики зафиксировали более 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 330 жителей этой страны.