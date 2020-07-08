Возле базы флота РФ под Северодвинском объявили эвакуацию населения 11 8.07.2020, 11:14

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Фото: Reuters

Что произошло?

Власти российского Северодвинска предложили покинуть свои дома жителям Неноксы - поселка, расположенного близ базы Северного флота России, где в августе прошлого года произошел взрыв при испытании одной из новейших ракет.

Село попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703, говорится в сообщении на сайте городской администрации Северодвинска.

Работы будут проводиться с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля, и всем желающим выехать ненокшанам власти предоставят транспортные средства.

7 июля в 5:00 от улицы 40 лет Победы, 11 будут отправлены пять автобусов. Одновременно выезд граждан организуют в поселке Сопка.

8 августа прошлого года, напомним, под Неноксой произошел взрыв ядерного мини-реактора в ходе испытаний в интересах Минобороны. Погибли 5 человек, в том числе сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Западные эксперты заявляли тогда, что авария могла произойти при испытаниях ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - одного из шести видов «чудо-оружия», представленного публике президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

Администрация Северодвинска сообщила о «кратковременном повышении» радиационного фона в городе, но спустя несколько часов удалила сообщение со своего сайта.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного гамма-излучения в 4-16 раз.

Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что ЧП сопровождалось двумя последовательными взрывами, причем именно второй стал вероятным источником облака радиоактивного йода, которое обнаружили над Скандинавией спустя день после инцидента.