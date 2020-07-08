Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре1
- 8.07.2020, 11:53
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В своем родном штате Делавэр политик получил 90,4% голосов.
Ранее он уже получил в свою копилку необходимое число делегатов партийного съезда, чтобы обеспечить официальное выдвижение от демократов
Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре, сообщает «Голос Америки».
Оба штата переносили голосование в связи с угрозой COVID-19.
По некоторым оценкам Байден получил в Нью-Джерси 88,5 процента голосов. В Делавэре, его родном штате, он получил 90,4 процента голосов.
Делавэр отправит на партийный съезд 21 делегата, а Нью-Джерси – 126.
В ходе праймериз 2020 года бывший вице-президент уже получил в свой актив 2144 делегата. При этом кандидату нужно заручиться поддержкой лишь 1991 делегата, чтобы обеспечить выдвижение от партии.