Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре 1 8.07.2020, 11:53

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Джо Байден

Фото: АР

В своем родном штате Делавэр политик получил 90,4% голосов.

Ранее он уже получил в свою копилку необходимое число делегатов партийного съезда, чтобы обеспечить официальное выдвижение от демократов

Предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре, сообщает «Голос Америки».

Оба штата переносили голосование в связи с угрозой COVID-19.

По некоторым оценкам Байден получил в Нью-Джерси 88,5 процента голосов. В Делавэре, его родном штате, он получил 90,4 процента голосов.

Делавэр отправит на партийный съезд 21 делегата, а Нью-Джерси – 126.

В ходе праймериз 2020 года бывший вице-президент уже получил в свой актив 2144 делегата. При этом кандидату нужно заручиться поддержкой лишь 1991 делегата, чтобы обеспечить выдвижение от партии.