Сандра Калниете: Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит его действий

Сандра Калниете: Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит его действий3
- 8.07.2020, 14:28
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Экс-министр иностранных дел Латвии выступила на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам.
Заместитель главы самой крупной фракции в Европарламенте «Европейская народная партия», бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете выступила во время заседания Комитета Европарламента по иностранным делам 6 июля, сообщает корреспондент Charter97.org из Брюсселя.
«События в Беларуси развиваются стремительнее, чем можно передать в любом документе. Люди больше не боятся высказывать свое мнение вслух и требовать изменений.
Лукашенко и его сторонники напуганы, и им ничего неведомо, кроме как возврат к жестким репрессиям гражданского общества и политических активистов. В течение, всего лишь, двух недель появилось более 30 политических заключенных. Более 700 [человек] подверглись репрессиям со стороны государственных органов.
Крайний срок регистрации кандидатов в президенты — 14 июля, и потенциальные кандидаты в президенты от оппозиции пока еще не зарегистрированы.
До сих пор ни один человек из оппозиционных политических групп не был принят в избирательные комиссии для помощи в проведении выборов.
Продолжаются притеснения и даже пытки в отношении арестованных и изолированных политических кандидатов и оппозиционных активистов: Бабарико, Тихановского, Статкевича, Северинца.
Репрессии, запугивание и аресты не могут являться методами проведения выборов. Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит таких действий, и то что будут последствия, включая адресные санкции против групп, отдельных лиц и предприятий, и то, что это повлияет на решения ЕС в отношении финансовой помощи», - сказала депутат.