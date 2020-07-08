Сандра Калниете: Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит его действий 3 8.07.2020, 14:28

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Сандра Калниете

Фото: LETA

Экс-министр иностранных дел Латвии выступила на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам.

Заместитель главы самой крупной фракции в Европарламенте «Европейская народная партия», бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете выступила во время заседания Комитета Европарламента по иностранным делам 6 июля, сообщает корреспондент Charter97.org из Брюсселя.

«События в Беларуси развиваются стремительнее, чем можно передать в любом документе. Люди больше не боятся высказывать свое мнение вслух и требовать изменений.

Лукашенко и его сторонники напуганы, и им ничего неведомо, кроме как возврат к жестким репрессиям гражданского общества и политических активистов. В течение, всего лишь, двух недель появилось более 30 политических заключенных. Более 700 [человек] подверглись репрессиям со стороны государственных органов.

Крайний срок регистрации кандидатов в президенты — 14 июля, и потенциальные кандидаты в президенты от оппозиции пока еще не зарегистрированы.

До сих пор ни один человек из оппозиционных политических групп не был принят в избирательные комиссии для помощи в проведении выборов.

Продолжаются притеснения и даже пытки в отношении арестованных и изолированных политических кандидатов и оппозиционных активистов: Бабарико, Тихановского, Статкевича, Северинца.

Репрессии, запугивание и аресты не могут являться методами проведения выборов. Лукашенко должен понять то, что ЕС не потерпит таких действий, и то что будут последствия, включая адресные санкции против групп, отдельных лиц и предприятий, и то, что это повлияет на решения ЕС в отношении финансовой помощи», - сказала депутат.