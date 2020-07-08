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Евродепутат Карин Карсборо: Неадекватность режима Лукашенко стала еще более очевидной

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  • 8.07.2020, 15:23
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Евродепутат Карин Карсборо: Неадекватность режима Лукашенко стала еще более очевидной
Карин Карсборо
Фото: liberalerna.se

ЕС должен поддержать растущее недовольство белорусов и требовать демократических выборов.

Заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью, депутат от Швеции Карин Карсборо прокомментировала сайту Charter97.org инициативу о введении санкций против Лукашенко и белорусских чиновников.

«Неадекватность правления режима Лукашенко стала еще более очевидной во время кризиса, вызванного коронавирусом, и пора действовать уже сейчас.

Предстоящие выборы и растущее недовольство предоставляют ЕС редкую возможность требовать демократических выборов в Беларуси, и ЕС должен воспользоваться этой возможностью», - заявила Карин Карлсборо.

Напомним, что 31 депутат от почти всех фракций Европарламента потребовали ввести санкции «против белорусских официальных лиц и компаний, вовлеченных в ограничение прав человека и демократических прав» во время предвыборной кампании.

Первая в списке подписантов — заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсборо.


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