Евродепутат Карин Карсборо: Неадекватность режима Лукашенко стала еще более очевидной

Евродепутат Карин Карсборо: Неадекватность режима Лукашенко стала еще более очевидной8
- 8.07.2020, 15:23
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ЕС должен поддержать растущее недовольство белорусов и требовать демократических выборов.
Заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью, депутат от Швеции Карин Карсборо прокомментировала сайту Charter97.org инициативу о введении санкций против Лукашенко и белорусских чиновников.
«Неадекватность правления режима Лукашенко стала еще более очевидной во время кризиса, вызванного коронавирусом, и пора действовать уже сейчас.
Предстоящие выборы и растущее недовольство предоставляют ЕС редкую возможность требовать демократических выборов в Беларуси, и ЕС должен воспользоваться этой возможностью», - заявила Карин Карлсборо.
Напомним, что 31 депутат от почти всех фракций Европарламента потребовали ввести санкции «против белорусских официальных лиц и компаний, вовлеченных в ограничение прав человека и демократических прав» во время предвыборной кампании.
Первая в списке подписантов — заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсборо.