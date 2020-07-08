Гендиректор ВОЗ: Мы явно не достигли пика пандемии 7 8.07.2020, 16:06

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За выходные в мире зарегистрировано более 400 тысяч заболевших COVID-19.

Многие страны добились существенного сокращения смертности от COVID-19, однако темп новых заражений растет. Об этом на брифинге 7 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует "Гордон".

Он обратил внимание, что в начале пандемии потребовалось 12 недель, чтобы число случаев заболевания в мире достигло 400 тысяч. При этом более 400 тысяч случаев по всему миру было зарегистрировано всего за два выходных дня – 4-го и 5 июля.

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", – сказал Гебрейесус.

По данным ВОЗ, показатель среднесуточной смертности в масштабах планеты выравнивается. Там, где был достигнут прогресс в снижении смертности, государства осуществляли целенаправленные меры по защите наиболее уязвимых групп, например, людей, которые живут в учреждениях длительного ухода, отметил гендиректор организации.