Пятрас Ауштрявичюс: Отмена санкций против режима Лукашенко была преждевременной 2 8.07.2020, 16:27

2,411

Пятрас Ауштрявичюс

Евросоюз должен применять долговременную стратегию, чтобы Беларусь стала европейской.

6 июля в Брюсселе прошло заседание Комитета Европарламента по иностранным делам, где обсуждалась Беларусь.

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс дал свою оценку ситуации в стране и отношений Евросоюза с Беларусью, сообщает корреспондент cайта Сharter97.org в Брюсселе.

Приводим текст его выступления.

«Мы наблюдаем процесс создания союзного государства России и Беларуси с образованием наднациональных органов и подавлением суверенитета Беларуси.

Оно [союзное государство] представляет наибольшую угрозу для существования Беларуси как независимого суверенного государства, не больше и не меньше.

Во-вторых, президентская кампания выявила невиданный всплеск нарушений оставшихся базовых прав и свободы выражения мнения.

Страна видела нечто подобное в 2010 году, такой уровень запугиваний и преследований блогеров, журналистов, оппозиционеров и активистов: более 400 людей арестовано, многие остаются в заключении с очень плохими условиями и обращением. Среди них очень хорошо известные политики, как Павел Северинец или Николай Статкевич.

За этим последовали массовые признания недействительными подписей за выдвижение кандидатов: у Виктора Бабарико было 365 тысяч собранных подписей, но было признано достоверными 175 744; у Валерия Цепкало из 160 тысяч только 75 249 подписей было признано.

Мы озабочены возросшим уровнем нарушения прав человека, и требуем остановить насилие.

В-третьих, Беларусь и Россия близки к завершению атомной электростанции в Островце, на самой границе с Европейским Союзом и всего-лишь в 45 километрах от Вильнюса, столицы Литвы.

Необоснованный выбор места, небезопасный метод постройки, многочисленные происшествия, несоблюдение рекомендаций по стресс-тестам создают огромный риск с точки зрения ядерной безопасности для всей Европы.

Беларусь сегодня сталкивается с проблемами неконтролируемого и официально отрицаемого распространения коронавируса, политических преследований и нарастающей ядерной угрозы для Европы.

Будем откровенны, отмена санкций в 2016 году была преждевременным и вряд ли обоснованным решением, не поддержанным улучшающейся ситуацией в Беларуси.

Более положительно мы оцениваем соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима — лучший способ поощрения контактов между людьми. Ожидаю его претворения в жизнь.

Политика ЕС в отношении Беларуси должна быть основана не на сочетании кнута и пряника, так как одно или другое может оказаться чрезмерным или недостаточным, но на принципиальном применении долговременной стратегии, чтобы Беларусь стала европейской».