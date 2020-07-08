SpaceX запустит сегодня последнюю партию спутников Starlink 8.07.2020, 18:13

На орбиту отправятся 57 интернет-спутников Starlink и два сторонних спутника.

Спустя всего неделю после запуска спутника GPS для Space Force, компания SpaceX готова к запуску собственных интернет-спутников Starlink. Старт запланирован на 11:59 по восточному времени — 19:59 по Минску, передает «Популярная механика».

Сегодня, 8 июля 2020 года, ракета Falcon 9, которая уже четыре раза побывала в космосе, должна взлететь с мыса Канаверал, неся на борту 57 спутников Starlink, а также два спутника наблюдения за Землей оператора BlackSky.

Это последний запуск интернет-спутников, после которого будет возможно широкополосное подключение к Интернету из космоса.

Как правило, SpaceX запускает спутники Starlink партиями по 60 штук. Но в этот раз на борту корабля находятся два сторонних спутника. Это второй раз, когда компания берет на борт спутники других компаний. Во время предыдущего запуска в июне SpaceX запустил 58 спутников Starlink, а также три спутника для проведения съемок компании Planet.

Спутники Starlink, которые будут запущены сегодня, имеют новую функцию. Они оснащены развертываемым солнцезащитным козырьком, предназначенным для предотвращения отражения солнечного света от спутников и их антенн. Так компания намерена снизить их яркость, на которую жаловались астрономы.

Если все пройдет удачно, два спутника BlackSky будут развернуты первыми, примерно через час после старта. Затем, через 30 минут, начнется развертывание спутников Starlink.

Отмечается, что погода сегодня изменчивая, а вероятность ее ухудшения составляет 40%. Если этого не произойдет, то прямой эфир начнется примерно за 15 минут до старта, в 19:44 по минскому времени.