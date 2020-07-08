Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек 2 8.07.2020, 21:47

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С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 131 тыс. человек.

В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 131 тыс. человек, передает РБК.

Резкий скачок суточного прироста в США, согласно статистике The New York Times, начался с конца июня. За последние сутки в стране выявили 54,1 тыс. новых случаев, больше этого значения в США регистрировали 3 и 2 июля (56,5 тыс. и 55,5 тыс. соответственно). Также за день выявили 957 смертей.

В пятерку штатов с наибольшим числом зараженных входят: Нью-Йорк (398,2 тыс. заболевших), Калифорния (284,1 тыс.), а также Флорида, Техас, Нью-Джерси.