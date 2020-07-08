закрыть
9 июля 2020, четверг, 0:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек

2
  • 8.07.2020, 21:47
  • 1,914
Число зараженных коронавирусом в США превысило 3 млн человек
Фото: Getty Images

С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 131 тыс. человек.

В США зарегистрировали 3 млн 9 тыс. человек с коронавирусом, свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли более 131 тыс. человек, передает РБК.

Резкий скачок суточного прироста в США, согласно статистике The New York Times, начался с конца июня. За последние сутки в стране выявили 54,1 тыс. новых случаев, больше этого значения в США регистрировали 3 и 2 июля (56,5 тыс. и 55,5 тыс. соответственно). Также за день выявили 957 смертей.

В пятерку штатов с наибольшим числом зараженных входят: Нью-Йорк (398,2 тыс. заболевших), Калифорния (284,1 тыс.), а также Флорида, Техас, Нью-Джерси.


популярное за неделю

Мнение

У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин
В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин