Высокий представитель ЕС: Белорусские власти должны освободить всех задержанных 7 9.07.2020, 13:30

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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель заявил, что Брюссель следит за ситуацией в Беларуси.

Евросоюз очень обеспокоен препятствиями для работы журналистов и преследованиями ряда оппозиционеров в Беларуси, особенно в преддверии так называемых президентских выборов.

"Мы призываем соблюдать права человека. Мы настаиваем в контактах с белорусской стороной, что недавнее развитие событий должно быть прекращено", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая в четверг на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, передает "Интерфакс".

Он сообщил, что ЕС контактировал с властями Беларуси с целью освобождения задержанных в стране людей. "Мы будем внимательно наблюдать за выборами", - пообещал глава европейской дипломатии.

Боррель напомнил, что Беларусь является участником программы "Восточное партнерство", которая выгодна обеим сторонам. Поэтому в интересах всех европейцев, чтобы в Беларуси были улучшены действующие там некоторые нормы.

Отношения Евросоюза с Беларусью, отметил руководитель дипломатии ЕС, строятся на ряде важных приоритетов, которые включают уважение прав человека. Он указал на необходимость большей открытости ЕС по отношению к Беларуси и продолжения поддержки суверенитета и независимости этой страны. Но это, по его словам, должно быть связано с позитивными результатами в Беларуси в области прав человека, основополагающих ценностей и свобод.

По словам Борреля, развитие отношений "может быть основано только на позитивных шагах в демократизации, верховенстве закона, правах человека и фундаментальных свобод".

"Президентские выборы будут очень важны при планировании дальнейших действий и определении наших отношений", - заключил верховный представитель Евросоюза.