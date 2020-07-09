Время действовать: евродепутаты призвали ввести санкции против режима Лукашенко 7 9.07.2020, 15:20

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В Европарламенте прошли дебаты по ситуации в Беларуси.

В Брюсселе прошло пленарное заседание Европарламента, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org из Брюсселя.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил озабоченность арестами потенциальных кандидатов и активистов и осудил репрессии и нарушения прав человека в Беларуси. Политик отметил, что будущее отношений ЕС и Беларуси будет зависеть от выборов 9 августа.

Депутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галер, Роберт Бедронь потребовали немедленного освобождения политзаключенных и всех незаконно задержанных.

Евродепутат Роберт Бедронь начал выступление со слов «Жыве Беларусь!» и заявил о необходимости выдвижения требований Лукашенко об освобождении политзаключенных и проведении честных выборов. Он заявил, что политика ЕС в отношении Беларуси должна иметь явные «красные линии», а Европарламент должен сделать четкое заявление по этому вопросу как можно быстрее.

Виола фон Крамон заявила, что считает трагедией то, что страна в центре Европы еще практикует смертную казнь, а ее правитель отрицает коронавирус и в качестве средства советует ходить в баню. Она считает, что люди в Беларуси хотят изменений — именно поэтому стоят в цепях солидарности в поддержку кандидатов. Она считает, что на президентских выборах в нашей стране обязательно должна присутствовать наблюдательная миссия ЕС.

Только один депутат, представитель крайне левых Пинеда Ману, призвал сохранять хорошие отношения с режимом Лукашенко.

Ему возразил евродепутат Михаэль Галер: «Просто будьте готовы, что после 26 лет люди Беларуси устали от этого режима. Они хотят изменений. Не мы призываем к изменениям, это делают люди в стране. Миссия ОБСЕ должна направиться туда, и это крайне важно. Политзаключенных должны освободить, все кандидаты должны принять участие в выборах».

Большинство выступавших требовали санкций и конкретных действий от Еврокомиссии. В стенах Европарламента из уст депутатов несколько раз звучало «Жыве Беларусь!».

Евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен послать сигнал Лукашенко и его номенклатуре: «Если к 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы властями, если политические заключенные и кандидаты не будут освобождены из тюрем, если людей на улицах будут преследовать и запугивать, то будут санкции».

Политик отметил, что культурная элита страны выступает с критикой действий властей, а белорусские блогеры создали настоящую «сеть сопротивления». Кубилюс призвал обозначить позицию ЕС тремя посланиями:

«Первое — белорусам о солидарности с ними в их стремлении к изменениям и преобразованиям;

Второе — белорусской номенклатуре о том, что если преследования продолжатся, а политические заключенные не будут освобождены, то за этим последуют санкции;

Третье — послание самим себе о том, что необходимо продолжать отстаивать права и свободы соседей».

«Вариант с санкциями должен оставаться открытым», - сказал постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

Политик отметил, что общественное недовольство политикой в Беларуси вылилось в акции протеста, а белорусский режим застрял в прошлом с его репрессиями, запугиваниями и массовыми арестами. Он напомнил, что сотрудники КГБ занимаются похищением обычных людей, потенциальные кандидаты в президенты Бабарико и Тихановский в тюрьме, а оппозиционер Николай Статкевич, спустя 3 года после освобождения, снова заключен под стражу, как и Павел Северинец. По его мнению, структуры ЕС должны выработать четкую стратегию взаимодействия с Беларусью, но также должны быть открыты для помощи простым белорусам. По его мнению, санкции в отношении Лукашенко ослабили слишком рано. «Жыве Беларусь!» — закончил выступление Ауштрявичус.

В подобном ключе высказались депутаты Нореберт Нойзер, Карин Карлсбро, Евген Томак.

«Необходим более сильный ответ», — потребовал Нореберт Нойзер.

«ЕС должен действовать», — заявил Евген Томак.

Депутат Юозас Олекас отметил, что 2020 люди запомнят как год изменений. Но в Беларуси предвыборная кампания сопровождается преследованием кандидатов и несогласных, выходящих на улицы. Он считает, что именно поэтому нужно усилить санкции против режима Лукашенко, но они не должны затронуть простых белорусов — как, например, в случае возможности учебы в Евросоюзе.

«ЕС должен усилить санкции», — заявил Юозас Олекас.

«Лукашенко должен быть наказан за свои действия, нельзя позволять этому продолжаться», - сказала Карин Карлсборо.

В конце дебатов главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что согласен с оценкой ситуации в Беларуси, которая была дана большинством парламентариев и добавил, что «Совет ЕС по иностранным делам займется этим вопросом».