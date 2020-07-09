Белорусам стало труднее получить кредиты 9.07.2020, 20:22

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иллюстрационное Фото: photoxpress.ru

На жилье их дали на 21% меньше.

Нацбанк провел масштабное исследование, чтобы выяснить, как изменились условия банковского кредитования и что будет с доступностью и востребованностью кредитов в дальнейшем. В анкетировании приняли участие все 24 белорусских банка, и общий вывод таков: белорусам стало труднее получить кредиты, хотя спрос на них вырос, пишет kp.by.

Так, в I квартале условия кредитования ужесточились. В частности, банки повысили требования к финансовому положению тех, кто претендует на получение кредита. В результате существенно просело и кредитование недвижимости, и сфера потребительских кредитов.

Конкретные цифры по итогам I квартала следующие: физические лица заключили с банками кредитных договоров на жилье на 20,9% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Еще серьезнее - сразу на 27,4% - сократилось количество кредитных договоров на потребительские нужды: если по итогам IV квартала прошлого года их было заключено почти 701 тысяча, то в I квартале 2020-го - почти на 200 тысяч меньше. На фоне растущего спроса на кредиты это означает, что заявки по ним банки все чаще оставляют без удовлетворения.

Банки прогнозируют примерно такие же результаты и по II кварталу: ужесточение условий кредитования во всех валютах. А вот в III есть надежда, что ситуация начнет улучшаться: банкиры не исключают смягчения требований.

Нацбанк называет среднюю процентную ставку по кредитам - 10,07%. Это именно усредненное значение по марту. Сегодня взять у банка деньги в долг можно, начиная от 11% и продолжая заоблачными цифрами вроде 29,9%. Факторов, влияющих на величину процента, - множество: срок кредита, наличие поручителей, справки о доходах, возраст, пол кредитополучателя и пр. Что касается жилищного кредитования, то начиная с апреля - мая некоторые белорусские банки приостановили выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, так, например, поступил Франсабанк. Другие банки поставили на паузу партнерские программы с застройщиками.

Юрлица берут кредит в рублях в среднем под 10,93%, а в валюте - 4,3%. При этом выросло количество заявок на изменение валюты обязательств по тем кредитам, которые были выданы ранее: бизнес старается перевести валютные кредиты в рублевые. Если в IV квартале 2019 года таких заявок было всего 9, то к марту этого года их количество выросло больше чем в четыре раза - до 40. Сумма одобренных заявок при этом выросла всего в 2 раза: с 106 миллионов рублей до 225 миллионов. Очевидно, что банки неохотно переводят валютные кредиты в рублевые.

Что касается погашения кредитов, то в I квартале в банки поступило 1364 обращения от тех, у кого возникли сложности, и это всего на 35 заявлений больше, чем в IV квартале прошлого года. Но в марте коронакризис только начал накрывать экономику Беларуси, и можно предположить, что итоги полугодия будут более пессимистичными.