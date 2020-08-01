Как тракторист из Хойников напугал Сашу Таракана

Как тракторист из Хойников напугал Сашу Таракана4
- 1.08.2020, 20:16
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Евгений Васильков ведет YouTube-канал «Хойники для жизни».
Милиция задержала блогера-тракториста из Хойников Евгения Василькова. Произошло это в пятницу, 31 июля, прямо на рабочем месте мужчины, сообщила svaboda.org жена Василькова.
По её словам, причиной задержания правоохранители назвали неподчинение милиции. Его оставили под стражей до суда, который пройдет в понедельник.
Евгений Васильков является автором YouTube-канала «Хойники для жизни».