Как тракторист из Хойников напугал Сашу Таракана 4 1.08.2020, 20:16

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Иллюстрационное фото

Евгений Васильков ведет YouTube-канал «Хойники для жизни».

Милиция задержала блогера-тракториста из Хойников Евгения Василькова. Произошло это в пятницу, 31 июля, прямо на рабочем месте мужчины, сообщила svaboda.org жена Василькова.

По её словам, причиной задержания правоохранители назвали неподчинение милиции. Его оставили под стражей до суда, который пройдет в понедельник.

Евгений Васильков является автором YouTube-канала «Хойники для жизни».