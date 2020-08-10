NEXTA: В Минске не менее 100 тысяч собрались в центре города
- 10.08.2020, 1:16
- 7,646
Столица вышла на улицы праздновать победу Светланы Тихановской.
В центре Минска вышли не менее 100 тысяч человек.
«Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города!» - об этом сообщает самый популярный телеграм-канал Беларуси NEXTA.
Люди вышли праздновать победу на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. Жители стекаются в центр со всех микрорайонов столицы.
Напомним, по данным независимых экзитполов, за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Опрошены 85 500 человек.