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NEXTA: В Минске не менее 100 тысяч собрались в центре города

  • 10.08.2020, 1:16
  • 7,646
NEXTA: В Минске не менее 100 тысяч собрались в центре города

Столица вышла на улицы праздновать победу Светланы Тихановской.

В центре Минска вышли не менее 100 тысяч человек.

«Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города!» - об этом сообщает самый популярный телеграм-канал Беларуси NEXTA.

Люди вышли праздновать победу на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. Жители стекаются в центр со всех микрорайонов столицы.

Напомним, по данным независимых экзитполов, за Светлану Тихановскую проголосовали 72,1%, за Александра Лукашенко — 13,7%. Опрошены 85 500 человек.

фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by
фото: tut.by

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