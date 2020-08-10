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Обращение Светланы Тихановской к белорусам: Страна изменилась

  • 10.08.2020, 1:55
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Обращение Светланы Тихановской к белорусам: Страна изменилась
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Сегодня будут только хорошие новости.

Мария Колесникова, координатор штаба Бабарико и соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской в прямом эфире "Настоящего Времени" зачитала обращение Светланы Тихановской к белорусам и гражданам страны.

"Я – Светлана Тихановская. У нас нет интернета, всю информацию мы получаем из поступающих смс-сообщений. Это очень тревожная и обрывочная информация. Я прошу всех, кто сейчас принимает решения, и прежде всего командиров спецподразделений: не надо применять силу против мирных граждан. В случае провокаций, пожалуйста, применяйте только соразмерные и самые необходимые меры. Сейчас любое силовое противостояние – это бессмысленно: страна изменилась.

Мы не должны отвечать насилием на мирный протест. Мы должны беречь себя, беречь всех белорусов. Я всегда подчеркивала, что мы действует только а рамках закона и исключительно мирно.

Еще раз прошу милицию и войска помнить о том, что они часть народа. Еще раз прошу избирателей: никаких провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия.

Я знаю, что сегодня утром белорусы проснутся в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости.

Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, вы можете это сделать".


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