Результаты экзитполов за границей: президентом Беларуси должна стать Светлана Тихановская с результатом 86%1
- 10.08.2020, 8:29
- 6,534
Опубликованы итоговые данные.
Проект «Экзитпол за границей» – независимая инициатива белорусов зарубежья – сообщает, что Светлана Тихановская одержала уверенную победу. Она лидирует с с результатом 86%. У Лукашенко - 4%.
Вот как голосовали белорусы в Вене
Светлана Тихановская - 89,46 %
Отказались отвечать - 6,80 %
Александр Лукашенко - 2,38 %
Анна Канапацкая - 0,68 %
Против всех - 0,34 %
Испорченные бюллетени - 0,34 %
Результаты экзитпола в Брюсселе
Светлана Тихановская - 97,64 %
Сергей Черечень - 0,88 %
Анна Канапацкая - 0,59 %
Против всех - 0,59 %
Испорченные бюллетени - 0,24 %
Итоги голосования белорусов в Лондоне
Светлана Тихановская - 93,41 %
Отказались отвечать - 3,15 %
Александр Лукашенко - 1,72 %
Против всех - 0,86 %
Анна Канапацкая - 0,57 %
Испорченные бюллетени - 0,29 %
Итоги голосования белорусов в Будапеште
Светлана Тихановская - 83,90 %
Отказались отвечать - 10,17 %
Против всех - 3,90 %
Александр Лукашенко - 1,69 %
Андрей Дмитриев - 0,85 %
Результаты экзит-пола в Берлине
Светлана Тихановская - 93,67 %
Отказались отвечать - 2,84 %
Александр Лукашенко - 0,96 %
Против всех - 0,85 %
Андрей Дмитриев - 0,66 %
Анна Канапацкая - 0,57 %
Сергей Черечень - 0,38 %
Испорченные бюллетени - 0,09 %
Результаты экзитпола в Мюнхене
Светлана Тихановская - 91,99 %
Отказались отвечать - 2,94 %
Александр Лукашенко - 2,59 %
Против всех - 0,94 %
Андрей Дмитриев - 0,59 %
Анна Канапацкая - 0,47 %
Сергей Черечень - 0,35 %
Испорченные бюллетени - 0,12 %
Результаты экзитпола в Тбилиси
Светлана Тихановская - 88,37 %
Отказались отвечать - 6,40 %
Александр Лукашенко - 2,91 %
Против всех - 2,33 %
Результаты экзитпола в Тель-Авиве
Светлана Тихановская - 97,30 %
Против всех - 1,23 %
Александр Лукашенко - 0,98 %
Анна Канапацкая - 0,25 %
Андрей Дмитриев - 0,25 %
Результаты экзитполов в Риме и Неаполе
Светлана Тихановская - 89,63 %
Отказались отвечать - 5,56 %
Александр Лукашенко - 3,33 %
Сергей Черечень - 0,37 %
Андрей Дмитриев - 0,37 %
Против всех - 0,37 %
Анна Канапацкая - 0,37 %
Результаты экзитпола в Риге
Светлана Тихановская - 74,18 %
Отказались отвечать - 11,07 %
Александр Лукашенко - 10,04 %
Против всех - 3,28 %
Андрей Дмитриев - 0,82 %
Сергей Черечень - 0,41 %
Анна Канапацкая - 0,20 %
Результаты экзитпола в Вильнюсе
Светлана Тихановская - 80,53 %
Отказались отвечать - 10,72 %
Александр Лукашенко - 6,78 %
Против всех - 1,08 %
Сергей Черечень - 0,66 %
Анна Канапацкая - 0,22 %
Результаты экзитпола в Гааге
Светлана Тихановская - 94,55 %
Отказались отвечать - 2,23 %
Александр Лукашенко - 1,73 %
Андрей Дмитриев - 0,74 %
Против всех - 0,50 %
Анна Канапацкая - 0,25 %
Результаты экзитпола в Варшаве
Светлана Тихановская - 92,82 %
Отказались отвечать - 5,32 %
Александр Лукашенко - 0,69 %
Против всех - 0,69 %
Сергей Черечень - 0,23 %
Андрей Дмитриев - 0,23 %
Результаты экзитполов в Белостоке
Светлана Тихановская - 93,61 %
Отказались отвечать - 3,80 %
Против всех - 1,21 %
Анна Канапацкая - 0,86 %
Александр Лукашенко - 0,52 %
Результаты экзитполов в Москве
Светлана Тихановская - 78,52 %
Отказались отвечать - 11,68 %
Александр Лукашенко - 6,05 %
Против всех - 1,98 %
Андрей Дмитриев - 0,61 %
Анна Канапацкая - 0,58 %
Сергей Черечень - 0,55 %
Испорченные бюллетени - 0,03 %
Результаты экзитпола в Санкт - Петербурге
Светлана Тихановская - 86,51 %
Александр Лукашенко - 5,78 %
Отказались ответить - 5,01 %
Против всех - 1,73 %
Андрей Дмитриев - 0,39 %
Анна Канапацкая - 0,39 %
Сергей Черечень - 0,19 %
Результаты экзитпола в Вашингтоне
Светлана Тихановская – 98,00 %
Против всех - 0,57 %
Отказались ответить - 0,57 %
Андрей Дмитриев - 0,29 %
Сергей Черечень - 0,29
Испорченные бюллетени - 0,29 %
Результаты экзитпола в Нью-Йорке
Светлана Тихановская - 89,44 %
Отказались ответить - 4,97 %
Александр Лукашенко - 4,35 %
Против всех - 1,24 %
Результаты экзитпола в Киеве
Светлана Тихановская-72,67 %
Отказались ответить-12,86 %
Александр Лукашенко - 9,65 %
Против всех - 3,86 %
Андрей Дмитриев - 0,32 %
Сергей Черечень - 0,32 %
Анна Канапацкая - 0,32 %
Результаты экзитпола в Хельсинки
Светлана Тихановская - 89,19 %
Александр Лукашенко - 4,32 %
Отказались ответить - 3,24 %
Против всех - 2,70 %
Анна Канапацкая - 0,54 %
Результаты экзитпола в Париже
Светлана Тихановская - 97,03 %
Отказались ответить - 0,99 %
Анна Канапацкая - 0,99 %
Александр Лукашенко - 0,50 %
Против всех - 0,50 %
Результаты экзитполов в Праге
Светлана Тихановская - 93,67 %
Александр Лукашенко - 2,11 %
Отказались ответить - 1,90 %
Против всех -1,05 %
Сергей Черечень - 0,63 %
Анна Канапацкая - 0,42 %
Андрей Дмитриев - 0,21 %
Результаты экзитполов в Берне
Светлана Тихановская - 83,51 %
Отказались ответить - 11,83 %
Александр Лукашенко - 2, 15 %
Против всех - 1,08 %
Андрей Дмитриев - 1,08 %
Анна Канапацкая - 0,36 %
Результаты экзитполов в Стокгольме
Светлана Тихановская - 90,29 %
Александр Лукашенко - 3,96 %
Против всех - 2,52 %
Отказались ответить - 1,44 %
Андрей Дмитриев - 0,72 %
Анна Канапацкая - 0,36 %
Результаты экзитполов в Таллине
Светлана Тихановская - 66,60 %
Отказались ответить - 15,98 %
Александр Лукашенко - 14,75 %
Против всех - 2,05 %
Сергей Черечень - 0,41 %
Андрей Дмитриев - 0,20 %
Telegram-канал «Современная Беларусь» привел итоговые данные по состоянию на 20:30 9 августа. Было опрошено 85 500 человек на выходе из избирательных участков. Опрос был проведен по всей территории Республики Беларусь.
Данные независимого экзитпола на этом канале выглядят так:
Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %.
Опрос был проведен 6 августа и включал ответы 15450 человек на выходе из избирательных участков, указывается в публикации, пишет Radio France internationale.
Глава ЦИК Ермошина сообщила, что в Минске голосование продолжится из-за очередей на участках.
Как видно, предварительные экзитполы и данные в день голосования примерно одинаковые.
Предварительный результат экзитпола президентских выборов в Беларуси на зарубежных участках: 71% за Тихановскую: