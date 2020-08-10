Результаты экзитполов за границей: президентом Беларуси должна стать Светлана Тихановская с результатом 86% 1 10.08.2020, 8:29

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Опубликованы итоговые данные.

Проект «Экзитпол за границей» – независимая инициатива белорусов зарубежья – сообщает, что Светлана Тихановская одержала уверенную победу. Она лидирует с с результатом 86%. У Лукашенко - 4%.

Вот как голосовали белорусы в Вене

Светлана Тихановская - 89,46 %

Отказались отвечать - 6,80 %

Александр Лукашенко - 2,38 %

Анна Канапацкая - 0,68 %

Против всех - 0,34 %

Испорченные бюллетени - 0,34 %

Результаты экзитпола в Брюсселе

Светлана Тихановская - 97,64 %

Сергей Черечень - 0,88 %

Анна Канапацкая - 0,59 %

Против всех - 0,59 %

Испорченные бюллетени - 0,24 %

Итоги голосования белорусов в Лондоне

Светлана Тихановская - 93,41 %

Отказались отвечать - 3,15 %

Александр Лукашенко - 1,72 %

Против всех - 0,86 %

Анна Канапацкая - 0,57 %

Испорченные бюллетени - 0,29 %

Итоги голосования белорусов в Будапеште

Светлана Тихановская - 83,90 %

Отказались отвечать - 10,17 %

Против всех - 3,90 %

Александр Лукашенко - 1,69 %

Андрей Дмитриев - 0,85 %

Результаты экзит-пола в Берлине

Светлана Тихановская - 93,67 %

Отказались отвечать - 2,84 %

Александр Лукашенко - 0,96 %

Против всех - 0,85 %

Андрей Дмитриев - 0,66 %

Анна Канапацкая - 0,57 %

Сергей Черечень - 0,38 %

Испорченные бюллетени - 0,09 %

Результаты экзитпола в Мюнхене

Светлана Тихановская - 91,99 %

Отказались отвечать - 2,94 %

Александр Лукашенко - 2,59 %

Против всех - 0,94 %

Андрей Дмитриев - 0,59 %

Анна Канапацкая - 0,47 %

Сергей Черечень - 0,35 %

Испорченные бюллетени - 0,12 %

Результаты экзитпола в Тбилиси

Светлана Тихановская - 88,37 %

Отказались отвечать - 6,40 %

Александр Лукашенко - 2,91 %

Против всех - 2,33 %

Результаты экзитпола в Тель-Авиве

Светлана Тихановская - 97,30 %

Против всех - 1,23 %

Александр Лукашенко - 0,98 %

Анна Канапацкая - 0,25 %

Андрей Дмитриев - 0,25 %

Результаты экзитполов в Риме и Неаполе

Светлана Тихановская - 89,63 %

Отказались отвечать - 5,56 %

Александр Лукашенко - 3,33 %

Сергей Черечень - 0,37 %

Андрей Дмитриев - 0,37 %

Против всех - 0,37 %

Анна Канапацкая - 0,37 %

Результаты экзитпола в Риге

Светлана Тихановская - 74,18 %

Отказались отвечать - 11,07 %

Александр Лукашенко - 10,04 %

Против всех - 3,28 %

Андрей Дмитриев - 0,82 %

Сергей Черечень - 0,41 %

Анна Канапацкая - 0,20 %

Результаты экзитпола в Вильнюсе

Светлана Тихановская - 80,53 %

Отказались отвечать - 10,72 %

Александр Лукашенко - 6,78 %

Против всех - 1,08 %

Сергей Черечень - 0,66 %

Анна Канапацкая - 0,22 %

Результаты экзитпола в Гааге

Светлана Тихановская - 94,55 %

Отказались отвечать - 2,23 %

Александр Лукашенко - 1,73 %

Андрей Дмитриев - 0,74 %

Против всех - 0,50 %

Анна Канапацкая - 0,25 %

Результаты экзитпола в Варшаве

Светлана Тихановская - 92,82 %

Отказались отвечать - 5,32 %

Александр Лукашенко - 0,69 %

Против всех - 0,69 %

Сергей Черечень - 0,23 %

Андрей Дмитриев - 0,23 %

Результаты экзитполов в Белостоке

Светлана Тихановская - 93,61 %

Отказались отвечать - 3,80 %

Против всех - 1,21 %

Анна Канапацкая - 0,86 %

Александр Лукашенко - 0,52 %

Результаты экзитполов в Москве

Светлана Тихановская - 78,52 %

Отказались отвечать - 11,68 %

Александр Лукашенко - 6,05 %

Против всех - 1,98 %

Андрей Дмитриев - 0,61 %

Анна Канапацкая - 0,58 %

Сергей Черечень - 0,55 %

Испорченные бюллетени - 0,03 %

Результаты экзитпола в Санкт - Петербурге

Светлана Тихановская - 86,51 %

Александр Лукашенко - 5,78 %

Отказались ответить - 5,01 %

Против всех - 1,73 %

Андрей Дмитриев - 0,39 %

Анна Канапацкая - 0,39 %

Сергей Черечень - 0,19 %

Результаты экзитпола в Вашингтоне

Светлана Тихановская – 98,00 %

Против всех - 0,57 %

Отказались ответить - 0,57 %

Андрей Дмитриев - 0,29 %

Сергей Черечень - 0,29

Испорченные бюллетени - 0,29 %

Результаты экзитпола в Нью-Йорке

Светлана Тихановская - 89,44 %

Отказались ответить - 4,97 %

Александр Лукашенко - 4,35 %

Против всех - 1,24 %

Результаты экзитпола в Киеве

Светлана Тихановская-72,67 %

Отказались ответить-12,86 %

Александр Лукашенко - 9,65 %

Против всех - 3,86 %

Андрей Дмитриев - 0,32 %

Сергей Черечень - 0,32 %

Анна Канапацкая - 0,32 %

Результаты экзитпола в Хельсинки

Светлана Тихановская - 89,19 %

Александр Лукашенко - 4,32 %

Отказались ответить - 3,24 %

Против всех - 2,70 %

Анна Канапацкая - 0,54 %

Результаты экзитпола в Париже

Светлана Тихановская - 97,03 %

Отказались ответить - 0,99 %

Анна Канапацкая - 0,99 %

Александр Лукашенко - 0,50 %

Против всех - 0,50 %

Результаты экзитполов в Праге

Светлана Тихановская - 93,67 %

Александр Лукашенко - 2,11 %

Отказались ответить - 1,90 %

Против всех -1,05 %

Сергей Черечень - 0,63 %

Анна Канапацкая - 0,42 %

Андрей Дмитриев - 0,21 %

Результаты экзитполов в Берне

Светлана Тихановская - 83,51 %

Отказались ответить - 11,83 %

Александр Лукашенко - 2, 15 %

Против всех - 1,08 %

Андрей Дмитриев - 1,08 %

Анна Канапацкая - 0,36 %

Результаты экзитполов в Стокгольме

Светлана Тихановская - 90,29 %

Александр Лукашенко - 3,96 %

Против всех - 2,52 %

Отказались ответить - 1,44 %

Андрей Дмитриев - 0,72 %

Анна Канапацкая - 0,36 %

Результаты экзитполов в Таллине

Светлана Тихановская - 66,60 %

Отказались ответить - 15,98 %

Александр Лукашенко - 14,75 %

Против всех - 2,05 %

Сергей Черечень - 0,41 %

Андрей Дмитриев - 0,20 %

Telegram-канал «Современная Беларусь» привел итоговые данные по состоянию на 20:30 9 августа. Было опрошено 85 500 человек на выходе из избирательных участков. Опрос был проведен по всей территории Республики Беларусь.

Данные независимого экзитпола на этом канале выглядят так:

Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %.

Опрос был проведен 6 августа и включал ответы 15450 человек на выходе из избирательных участков, указывается в публикации, пишет Radio France internationale.

Глава ЦИК Ермошина сообщила, что в Минске голосование продолжится из-за очередей на участках.

Как видно, предварительные экзитполы и данные в день голосования примерно одинаковые.

Предварительный результат экзитпола президентских выборов в Беларуси на зарубежных участках: 71% за Тихановскую: