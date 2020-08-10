Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

Самолет Лукашенко улетел из Беларуси6
- 10.08.2020, 8:44
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Появились данные авиационной системы отслеживания PlaneFinder.
Из аэропорта в Минске вылетел самолет Лукашенко. Об этом со ссылкой на информацию авиационной системы отслеживания PlaneFinder сообщило вечером 9 августа агентство УНИАН.
Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен город Бодрум на юго-западе Турции.
TJournal пишет, что формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд.
9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента.
По данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.
После закрытия избирательных участков по всей Беларуси начались массовые протесты.