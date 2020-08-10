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Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

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  • 10.08.2020, 8:44
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Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

Появились данные авиационной системы отслеживания PlaneFinder.

Из аэропорта в Минске вылетел самолет Лукашенко. Об этом со ссылкой на информацию авиационной системы отслеживания PlaneFinder сообщило вечером 9 августа агентство УНИАН.

Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен город Бодрум на юго-западе Турции.

TJournal пишет, что формально бизнес-джет Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ принадлежит авиакомпании Belavia, однако используется для правительственных нужд.

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента.

По данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.

После закрытия избирательных участков по всей Беларуси начались массовые протесты.


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