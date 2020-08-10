Лида, Кобрин, Жлобин, Молодечно, Пинск и другие города, где ночью победил народ 2 10.08.2020, 9:10

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Фото: AFP

Людей вышло намного больше, чем ожидали власти.

Массовые акции протеста закончились победой людей в некоторых городах, сообщает «Белсат».

В Жлобине люди празднуют победу. Вероятно, все силовики в Минске.

Нечто подобное происходит в Молодечно.

В Лиде также толпа на улицах, ОМОН опустил щиты, а люди аплодируют и кричат «Верым! Можам! Пераможам!».

В Барановичах тысячи люди повторно сконцентрировались в центре.

В Пинске председатель исполкома вышел на переговоры с людьми. Однако переговоры не дали результата. Пинчане, которые требовали, чтобы он признал, что выборы сфальсифицированы, собрались на центральной площади Ленина. По информации «Еврорадио», мэр предлагал встретиться завтра, но люди не согласились. В центре города ночью находились более 2000 человек. Позже в Пинске люди дали отпор милиции и прогнали ОМОН, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

В Кобрине силовиков даже не видно и не слышно. Толпы людей на улицах. Позже стало известно, что ОМОН сложил щиты.

В Ивацевичах люди дали отпор милиции, не дали задержать двоих парней, отбили, сообщает телеграм-канал («Страна для жизни» https://t.me/strana_official/1665).

Милиции очень мало человек 30, никого не трогают стоят в оцеплении площади у райсполкома.

«По силовикам видно, что они подавлены! За вечер ни одного задержания. Видно нежелание кого-либо задерживать», - пишет телеграм-канал.