Новый раунд экономического противостояния Александр Гончаров

10.08.2020, 12:05

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Вашингтон против Пекина.

И как говорится, сразу быка за рога: так вот, историки отмечают, что из-за межгосударственных торговых конфликтов за последние 500 лет горячие войны начинались 12 раз. Также к конфликтам ведет огромное расслоение в обществе между богатыми и бедными, а в политике – между правыми и левыми.

Судя по всему, КНР уже ничего не остановит. Например, только использование доллара США в двусторонних сделках с РФ Китай снизил до 46%, а еще в 2015 г. 90% всех сделок проводилось в американской валюте. Но куда хуже прогноз бывшего главы "Morgan Stanley Asia" Стивена Роуча, который предрекает в 2021-2022 г.г. обвал "американца" на треть по отношению к основным валютам.

Для таких опасных предсказаний уже есть реальные основания. Аналитики агентства "Bloomberg", проанализировав макроэкономические показатели 60 Читайте такжеВ противостоянии с США Китай обречен на разгромстран в прошлом 2019 г. и текущем 2020 г., составили рейтинг самых несчастных экономик мира. США в этом списке стремительно переместились с 50-го на 25-е место! А Китай, наоборот, резко ушел с 37-й на 44-ю строчку. И если в КНР рост ВВП во 2-м квартале 2020 г. составил 3,2%, то в Соединенных Штатах произошел самый большой обвал ВВП с 1947г. (плюс уровень безработицы в Америке оказался самым высоким с 1930-х годов).

Невольно вспоминается: "Чем дальше в лес, тем все страшнее". Да, уже привычно Президент США Дональд Трамп 7 августа подписал очередных два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями "ByteDance" и "Tencent", которые владеют сервисом коротких видео "TikTok" и мессенджером "WeChat" (в документах отмечается, что эти приложения могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству, поэтому указы вступят в силу уже 20 сентября 2020г.).

Александр Гончаров, "Главред"