Deutsche Welle: Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов президента Беларуси 39 10.08.2020, 13:04

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

По данным штаба, она получила от 70 до 90% голосов избирателей в разных регионах.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком. "Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены", - заявила она в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Минске, сообщает Deutsche Welle.

По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Кандидат в президенты также подчеркнула, что выступает за мирные перемены в стране.

Данные штаба Тихановской свидетельствуют о ее победе

Ранее пресс-секретарь штаба Анна Красулина также заявила, что в штабе не признают официальные предварительные результаты голосования. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила она "Интерфаксу" .

В свою очередь доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила собственные данные штаба о результатах голосования на президентских выборах, согласно которым в различных регионах страны соперница Лукашенко одержала убедительную победу на выборах.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90 процентов набрала. Как вы думаете, имея эту информацию, можем мы нормально воспринимать то, что ЦИК сегодня говорит? Конечно же нет", - заявила она РИА "Новости". По информации "Интерфакса", на данный момент у штаба Тихановской есть собственные данные об итогах голосования примерно на 250 из почти 6 тысяч избирательных участков.