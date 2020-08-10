Бессрочная забастовка! 13 10.08.2020, 13:12

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Неделя национальной забастовки - и Лукашенко исчезнет.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов к бессрочной забастовке с 11 августа 2020 года

Молчаливое согласие - это то, что позволило продержаться ему у власти 26 лет. С этим должно быть покончено. Мы больше не молчим и наш язык - забастовка.

Это главный страх режима, риск остановки предприятий, огромные денежные потери.

Давайте представим, что те миллионы людей, которых сегодня обманули на выборах, и те сотни тысяч, которые вышли на акции протесты не выйдут все массово несколько дней на работу. А если не выйдут месяц? Что тогда будет с режимом? С каких средств он будет платить своим цепным псам зарплаты?

На самом деле не надо будет ждать никакого месяца. Неделя национальной забастовки и таракан исчезнет. А забастовку хотят все! Рядом с вами, ваши коллеги они только и ждут того, что кто-то начнет бастовать, что - бы присоединиться, потому, что он реально всех достал!

Забастовка – наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков и прочих прикорытников.

Мы требуем: Новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания.

Единство, решительность и вера в успех – наш путь к победе!

Ранее телеграм-каналы опубликовали план Б, в котором призвали к Всебелорусской забастовке и выходу на улицы каждый день в 19.00.