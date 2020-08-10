Евросоюз: Мы осуждаем действия белорусских властей 9 августа 5 10.08.2020, 13:56

9,641

Совместное заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и комиссара по вопросам добрососедства.

Евросоюз осуждает насилие и призывает к немедленному освобождению всех задержанных вчера вечером. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и комиссара по вопросам добрососедства и расширения Оливера Варгейи, сообщает tut.by.

В заявлении сказано, что ЕС неоднократно выражал свои ожидания по поводу надлежащего проведения этих выборов.

- Ночь выборов была омрачена несоответствующим и неприемлемым насилием со стороны власти в отношении мирных демонстрантов. ... Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных вчера вечером. Белорусские власти должны обеспечить соблюдение основополагающего права на мирные собрания. После своей беспрецедентной мобилизации на свободные выборы и демократию белорусский народ теперь ждет точного подсчета голосов. Важно, чтобы Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты, отражающие выбор белорусского народа, — говорится в заявлении.