В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Беларуси 14 10.08.2020, 14:35

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Светлана Тихановская

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В противном случае штаб не исключил новых протестов.

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Беларуси, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает РИА «Новости».

«Власть нас не слышит, она полностью оторвалась от народа, но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть, потому что на данный момент у них только один способ — насилие над мирными белорусами», — заявила Тихановская.

Кандидат в президенты Беларуси также заявила, что нынешняя власть пытается удержать свои позиции «силовыми методами», хотя в ходе завершившегося накануне голосования «избиратели сделали свой выбор».

В штабе Тихановской результаты, озвученные ЦИК Ермошиной, не признают, а проведенные оппозицией экзитполы у избирательных участков свидетельствуют о том, что большинство голосов на них было отдано за Тихановскую.

По словам доверенного лица Тихановской, данные с участков по всей Беларуси также показывают, что оппозиционный кандидат выиграла выборы, заручившись поддержкой 70–80% избирателей.

«Интерфакс-Запад» сообщает, что штаб Тихановской располагает собственными данными об итогах голосования с 250 избирательных участков (всего их почти 6 тыс.). При этом пресс-секретарь штаба Анна Красулина заявила агентству, что озвученные ЦИК итоги «не соответствуют реальности и противоречат здравому смыслу».