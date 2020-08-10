Андрюс Кубилюс: Большинство в Беларуси проголосовало за Светлану Тихановскую 4 10.08.2020, 16:03

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Андрюс Кубилюс

Глава делегации «Евронест» заявил, что Лукашенко проиграл на выборах в Беларуси.

Глава делегации «Евронест», бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс выпустил заявление в котором подробно прокомментировал ситуацию в Беларуси

Cайт Сharter97.org приводит текст заявления.

— Несмотря на то, что избирательный процесс, который привел к президентским выборам в Беларуси 9 августа 2020 года, не был легитимным и был сфабрикован властями Лукашенко, результат очевиден: большинство в Беларуси проголосовало против Лукашенко и в пользу Светланы Тихановской, как показывают официальные результаты, которые были оглашены несколькими избирательными комиссиями, которые решили подсчитать голоса честно и прозрачно.

Сфальсифицированные цифры, объявленные властями Лукашенко, не отражают демократическую волю народа Беларуси. Избирательный процесс, управляемый режимом Лукашенко, не соответствовал минимальным международным стандартам, обеспечивающим надежность процесса, демократию, прозрачность и верховенство закона.

Лукашенко пытается украсть демократические, свободные и справедливые выборы. Он украл кандидатов, членов избирательных комиссий, независимых наблюдателей, и он пытается украсть голоса и суверенитет у народа. Украденные выборы должны быть возвращены народу Беларуси, а Беларусь должна вернуться в европейскую семью. ЕС и его западные партнеры должны будут потребовать вернуть прозрачный пересчет голосов или новые свободные и справедливые выборы и освободить всех политических заключенных.

ЕС должен солидарно выступить с теми, кто защищает белорусский народ от незаконного режима Лукашенко.

ЕС должен начать с введения ограничительных мер, нацеленных на режим Лукашенко, участвовавший в репрессиях до и после ночи 9 августа 2020 года, которые были направлены против независимых СМИ, журналистов, общественных активистов и мирных протестующих, что привело к грубым нарушениям прав человека, арестам, пыткам и жертвам, вызванных правоохранительными органами. ЕС должен осудить репрессии и использование непропорциональной и жестокой силы режимом Лукашенко и его силами безопасности против мирных протестующих, а также предостеречь от любого дальнейшего применения силы. Эти действия белорусских властей будут иметь последствия в соответствии с международным законодательством.

ЕС должен солидарно выступить с теми, кто защищает белорусский народ от незаконного режима Лукашенко. Ограничительные меры должны также включать членов центральных и региональных избирательных комиссий, вовлеченных в массовую фальсификацию результатов выборов.

Ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от развития ситуации в Беларуси, в частности, в случае скорейшего возврата к прозрачному пересчету голосов или к свободным и честным демократическим президентским выборам и освобождению всех политических заключенных Беларуси. Эти меры должны быть разработаны так, чтобы не навредить белорусскому населению, требования перемен которого ЕС должен быть готов поддержать. ЕС должен будет прекратить оказывать финансовую и иную помощь нелегитимному Лукашенко и его режиму, который является основным препятствием на пути развития Беларуси.

Количество людей, выстроившихся в очереди для голосования 9 августа 2020 года, в день президентских выборов, и количество голосов, отданных за Светлану Тихановскую на тех участках, где подсчет голосов проводился справедливым и прозрачным образом, явно противоречат объявленым вечерним экзитполам, проведенных официальными властями. Мы солидарны с региональными избирательными комиссиями, которые решили не следовать директивам режима Лукашенко и избрали честный и открытый подсчет бюллетеней.

Мы видим другую нацию Беларуси, зарождающуюся в процессе президентских выборов. Этот народ не боится агрессивного и преступного режима Лукашенко. Этот народ будет защищать свой голос и европейское будущее Беларуси. Долг Европы сейчас - оставаться вместе с народом, помогая ему строить будущее процветающей Беларуси, которая решила противостоять диктатуре и репрессиям Лукашенко.

Белорусский народ заслуживает лучшего будущего в европейской семье процветающих и демократических стран. ЕС должен будет разработать политику в отношении Беларуси без Лукашенко, в которой будут предусмотрены следующие шаги в процессе европейской солидарности и ассоциации с Беларусью и ее народом.

Жыве свободная и демократическая Беларусь!