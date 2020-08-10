Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов 10.08.2020, 18:39

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Фото: AFP

Митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC, передает ria.ru.

После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.

Однако эта информация еще не означает официальной отставки кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.

Уход правительства в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Среди прочего митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.