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Институт порошковой металлургии в Минске присоединился к забастовке

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  • 10.08.2020, 19:16
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Институт порошковой металлургии в Минске присоединился к забастовке

Рабочие покинули свои места.

Государственное научное учреждение Институт порошковой металлургии в Минске присоединилось к забастовке.

Мы получили информацию, что порядка двух десятков сотрудников в знак протеста против фальсификации выборов покинули сегодня свои рабочие места.

«Это истинная солидарность и достойный поступок настоящих граждан своей страны. Работники госсектора, сейчас очень многое зависит от вас! Будьте смелыми. Будьте гордыми. Будьте белорусами», - пишет телеграм-канал «Страна для жизни».


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