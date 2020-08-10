Институт порошковой металлургии в Минске присоединился к забастовке

Институт порошковой металлургии в Минске присоединился к забастовке5
- 10.08.2020, 19:16
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Рабочие покинули свои места.
Государственное научное учреждение Институт порошковой металлургии в Минске присоединилось к забастовке.
Мы получили информацию, что порядка двух десятков сотрудников в знак протеста против фальсификации выборов покинули сегодня свои рабочие места.
«Это истинная солидарность и достойный поступок настоящих граждан своей страны. Работники госсектора, сейчас очень многое зависит от вас! Будьте смелыми. Будьте гордыми. Будьте белорусами», - пишет телеграм-канал «Страна для жизни».