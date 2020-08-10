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У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты

  • 10.08.2020, 19:50
  • 1,984
У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты

Белорусы и россияне вышли поддержать протестующих в нашей стране.

У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.


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