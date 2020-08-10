У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты
- 10.08.2020, 19:50
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Белорусы и россияне вышли поддержать протестующих в нашей стране.
У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.
У посольства Беларуси в Москве проходят одиночные пикеты против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 10, 2020
Наш корреспондент поговорила с их участниками pic.twitter.com/3Ug12FUrqe