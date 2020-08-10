Белорусы Варшавы установили палатки возле посольства Беларуси 10.08.2020, 20:08

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Местные жители принесли к посольству Белaруси еду и воду.

Вечером 9 августа посольство Беларуси объявило результаты голосования в президентских выборах, но не вывесило протокол. Тогда белорус Сергей Спирин разбил лагерь и остаться ночевать под белорусским посольством в Варшаве в знак протеста, передает «Белсат».

Поздним вечером, после разговора с полицией, гражданин Польши помог Сергею разложить палатку. В знак поддержки поздней ночью приехал ещё один парень – Владислав. Доставили вторую палатку.

«Мы хотим добиться права голоса, справедливости и смены власти».

Утром начали приходить люди: приносили воду, еду, гвоздики и лампадку. Сейчас ребята пытаются легализовать палаточный лагерь.

«Во-первых мы требуем от посольства принять лично из наших рук жалобы, которые оставляют люди. Во-вторых, чтобы посольство официально прокомментировало события в Беларуси. В-третьих мы требуем, чтобы наши жалобы доставили властям, чтобы нас услышали.

Весь мир поднялся, когда умер Джордж Флоид. Сейчас в нас кидают пластиковые гранаты. Мы требуем, чтобы весь мир поднялся за Беларусь», – комментирует Стефан, которые приехал поддержать ребят.

Сергей Спирин родился в Щучине, откуда уехал 7 лет назад по политическим причинам.

«В Варшаве я живу полтора года, у меня вид на жительство. Но я хочу домой».