В Беларуси продолжаются массовые акции протеста (Онлайн) 1 10.08.2020, 20:22

13,290

Фото: «Наша Ніва»

Люди вышли защищать свой голос.

В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, однако независимые экзитполы зафиксировали победу кандидата в президенты Светланы Тихановской, она одержала победу с результатом 72,1%, Лукашенко набрал лишь 13,7%.

9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. Сегодня, откликнувшись на призывы Telegram-каналов, белорусы снова вышли на протест.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с массовых акций протеста в Беларуси.

20:39 В Могилеве люди довольно резко отвечают ОМОНу.

20:35 На Пушкинской огромная колонна! Люди идут к Короне, где сейчас люди уже перекрыли трассу.

20:30 В Пинске люди подтягиваются к центру города. Машины сигналят в поддержку.

20:21 На Пушкинской очень много машин и собираются толпы людей.

20:05 На улице Кальварийской в районе «Короны» люди шеренгой вышли на проезжую часть, сообщает Onliner.

На проспекте Независимости в центре перекрыто движение автотранспорта. Люди собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

20:04 Со стороны Серебрянки в центр Минска идет мощная колонна протестующих. В колонне сотни человек.

Как сообщает «Страна для жизни», колонна идет и из Малиновки.

19:51 в Минске в знак протеста сигналят автомобилисты. Сотрудники ГАИ перекрыли центральные улицы, что создало массу проблем для движения транспорта. Автомобилисты, стоящие в пробках, начали сигналить, люди приветствуют их и аплодируют.