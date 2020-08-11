Джо Байден: Народ Беларуси требует, чтобы его голос был услышан 5 11.08.2020, 7:43

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Джо Байден

Кандидат в президенты США потребовал уважать волю белорусских граждан.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в специальном заявлении высказался о событиях в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

— Демократии строятся на простой концепции, что граждане имеют право избирать своих лидеров и иметь голос в вопросах будущего своей страны. После страданий от систематических репрессий в течение последних 26 лет под авторитарным режимом Лукашенко, народ Беларуси требует, чтобы его голос услышали.

После президентских выборов, омраченных фальсификацией, мирно протестующие граждане, требуя точного подсчета голосов, столкнулись с полицией, которая применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Режим Лукашенко отключил доступ в интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Все это не соответствует поступкам политика, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря смелым гражданам-журналистам, активистам и обычным людям, которые документировали эти чрезвычайные события, мы знаем правду о нападениях на демократию.

Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не откажется от защиты демократии и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы высказываться в один голос и потребовать уважения к этим правам.