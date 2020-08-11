Илья Яшин: Не удивлюсь, если глава КГБ сообщит об аресте Лукашенко 7 11.08.2020, 8:16

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Илья Яшин

Фото: abnews.ru

Диктатор настроил против себя всех.

Несколько соображений по ситуации в Беларуси по горячим следам опубликовал российский оппозиционный политик Илья Яшин:

1. Лукашенко разгромно проиграл выборы. На множестве участков комиссии испугались переписывать протоколы и подтвердили, что Тихановская получила более 70%. Такие же данные показал независимый экзитпол. Однако это не помешало Центризбиркому тотально фальсифицировать результаты и заявить о 80% за Лукашенко.

2. В Беларуси очень жесткий режим. Настоящее полицейские государство и многолетняя практика подавления несогласных. Лукашенко годами выстраивал систему, которая позволит ему удерживать власть даже при полной потере доверия со стороны народа.

3. Граждане республики вызывают огромное уважение. Они прекрасно знали, чем закончатся протесты и никто не сомневался, что Лукашенко готов пролить столько крови, сколько потребуется для сохранения власти. И все равно вышли на площади, буквально под пули, чтобы отчаянно и мужественно сопротивляться. Чувство собственного достоинства оказалось сильнее страха.

4. Многие сравнивают вчерашний Минск с митингами на киевском Майдане, выискивая ошибки в действиях протестующих. Но такое сравнение абсолютно неуместно.

4.1. Украина в 2013 году имела сильное оппозиционное движение, интегрированное в политическую систему и готовое немедленно взять власть. Оппозиционные партии были широко представлены в парламенте. На стороне протестующих были крупные бизнесмены (включая будущего президента Порошенко). Столичная администрация была относительно лояльна и без проблем согласовывала протестные акции.

4.2. В Беларуси за последние четверть века политика превратилась в выжженное поле. В конце девяностых бесследно исчезли Юрий Захаренко и Виктор Гончар, претендовавшие на должность президента. Один из силовиков, позже сбежавших в Европу, признался, что они были похищены и убиты по приказу Лукашенко.

Оппозиционные партии были запрещены. Редакции СМИ — разгромлены. Политиков, активистов, журналистов либо сажали, либо выдавливали из страны. Лукашенко последовательно создавал мощную репрессивную машину.

4.3. Из трех оппозиционных кандидатов в президенты в этом году Лукашенко не пустил на выборы ни одного: Бабарико и Тихановский в тюрьме, Цепкало успел покинуть страну. Зарегистрирована на выборах была только жена Тихановского, да и то, очевидно, шутки ради. Оппозиция выдвинула ее от отчаяния, а власть явно не воспринимала эту женщину всерьез.

5. Про Тихановскую хочется сказать отдельно. Лукашенко напрасно ее недооценивал: Светлана показала удивительный пример стойкости и мужества. Домохозяйка без какого-либо публичного опыта собирала огромные митинги протеста по всей стране, находила правильные слова и выбирала точные интонации.

— Светлана, как думаете, долго нам придется все это терпеть?

— Если будете терпеть, то долго.

Кто-то сейчас критикует Тихановскую за то, что она вчера не была в первых рядах под пулями спецназа. Оставьте ее в покое. Светлана политик поневоле, она не жаждет власти и сделала все, что в ее силах. Не забывайте, что у нее муж в заложниках, до сих пор сидит за решеткой. И постарайтесь понять, какая железная воля ей потребовалась, чтобы пройти весь этот путь до дня голосования.

6. Несмотря на брутальное подавление протестов, в Беларуси ничего не кончилось. Все понимают: Лукашенко фальшивый правитель, его власть держится исключительно на лояльности силовиков. И самое главное — это понимают сами силовики. Зависимость Лукашенко от генералов теперь практически стопроцентная.

7. Никаких союзников, кроме силовиков, у Лукашенко больше нет и быть не может. Для западных лидеров он всегда будет токсичным отбросом, с которым нельзя иметь никаких дел. Но и для Путина он теперь непредсказуемый отморозок. Мало того, что Лукашенко построил всю избирательную кампанию на антироссийской риторике, он еще и боевиков из ЧВК «Вагнер» арестовал. Путин теперь вынужден писать ему длинные объяснительные, как провинившийся школьник, а Лукашенко с удовольствием рассказывает об этом журналистам. Пропаганда Кремля уже не скрывает раздражения в адрес белорусского диктатора.

8. Лукашенко принято считать «опытным и хитрым политиком». Но он явно заигрался, настроив против себя всех, кого только можно представить — начиная с собственного народа, заканчивая всеми ключевыми игроками на мировой арене. Генералам, которые пока обеспечивают ему власть, в такой ситуации тоже наверняка некомфортно. Слишком уж высоки риски для всех, кто сейчас рядом с Лукашенко.

9. Я не верю, что Запад, Кремль или Пекин могут уговорить Лукашенко уйти, предложив какие бы то ни было гарантии. Не существует таких гарантий. Лукашенко прекрасно понимает, что для него есть только два стула — или власть, или пожизненный срок.

10. Сам не уйдет. Но я не удивлюсь, если через какое-то время в телеэфире внезапно появится глава местного КГБ и сообщит об аресте «бывшего президента Лукашенко» по статье о насильственном удержании государственной власти. Уверен, что эти риски и сам Лукашенко прекрасно осознает — не зря же он год назад арестовал начальника своей личной охраны, заподозрив его в работе на ФСБ.

11. Так или иначе, ждать перемен в Беларуси осталось недолго. В этом я уверен.