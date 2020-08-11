Трамп заявил о проведении саммита G7 после выборов 4 11.08.2020, 8:33

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Дональд Трамп

Президент США пока не определился с составом участников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в проведении саммита «Большой семерки» в «более спокойной атмосфере» после ноябрьских президентских выборов, и что он еще не решил, приглашать ли президента России Владимира Путина, сообщает «Голос Америки».

В мае из-за пандемии коронавируса Трамп отложил саммит G7, который он надеялся провести между июнем и сентябрем или позже, и сказал, что надеется расширить список приглашенных, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

«Я гораздо более склонен сделать это через некоторое время после выборов... Мы могли бы сделать это посредством телеконференции или организовать обычную встречу», – заявил президент на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что выбрал новые временные рамки, потому что это обеспечит «лучшую и более спокойную атмосферу для G7».

Трамп не назвал конкретной даты и сказал, что приглашения не отправлялись.

На вопрос, пригласит ли он Путина, Трамп сказал: «Я не знаю, но мы пригласили на встречу несколько человек. Я бы, конечно, пригласил его на встречу».

По данным Белого дома, в телефонном разговоре 1 июня Трамп и Путин обсудили «прогресс в созыве «Большой семерки».

В G7 помимо США входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада. Россия была исключена из тогда еще так называемой группы G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.