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Анджей Почобут: Лукашенко потерял контроль над ситуацией в стране

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  • 11.08.2020, 8:41
  • 13,444
Анджей Почобут: Лукашенко потерял контроль над ситуацией в стране
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Что показал второй день протестов.

Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» беспрецедентные протесты в Беларуси, которые продолжаются второй день подряд:

— Второй день протестов показывает, что Лукашенко все-таки не контролирует ситуацию в стране.

Несмотря на задержания, гранаты и выстрелы, размах и география протестов велика.

Тысячи людей в разных городах и поселках (в Столбцы, Березе такие протесты, безусловно, являются первыми оппозиционными акциями в их истории) не хотят мириться с масштабной фальсификацией выборов.


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