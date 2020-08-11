Анджей Почобут: Лукашенко потерял контроль над ситуацией в стране

Анджей Почобут: Лукашенко потерял контроль над ситуацией в стране2
- 11.08.2020, 8:41
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Что показал второй день протестов.
Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» беспрецедентные протесты в Беларуси, которые продолжаются второй день подряд:
— Второй день протестов показывает, что Лукашенко все-таки не контролирует ситуацию в стране.
Несмотря на задержания, гранаты и выстрелы, размах и география протестов велика.
Тысячи людей в разных городах и поселках (в Столбцы, Березе такие протесты, безусловно, являются первыми оппозиционными акциями в их истории) не хотят мириться с масштабной фальсификацией выборов.