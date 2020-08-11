Анджей Почобут: Лукашенко потерял контроль над ситуацией в стране 2 11.08.2020, 8:41

13,444

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Что показал второй день протестов.

Гродненский журналист Анджей Почобут прокомментировал в «Фейсбуке» беспрецедентные протесты в Беларуси, которые продолжаются второй день подряд:

— Второй день протестов показывает, что Лукашенко все-таки не контролирует ситуацию в стране.

Несмотря на задержания, гранаты и выстрелы, размах и география протестов велика.

Тысячи людей в разных городах и поселках (в Столбцы, Березе такие протесты, безусловно, являются первыми оппозиционными акциями в их истории) не хотят мириться с масштабной фальсификацией выборов.