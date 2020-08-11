Вильнюс поддержал белорусов четырьмя бело-красно-белыми мостами 2 11.08.2020, 11:28

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Фото: Saulius Žiūra / delfi.lt

Вице-мэр литовской столицы пожелал гражданам Беларуси успехов в борьбе за демократию.

Вильнюс прислал мессидж поддержки Беларуси: вечером в понедельник четыре центральных моста города были освещены цветами белорусского национального флага, сообщает «Радыё Свабода».

Мосты Миндовга, Зеленый, Белый и Зверинецкий были освещены белым, красным и белым цветами, тем самым была символически выражена солидарность с белорусами.

«Если бы 9,4-миллионная Беларусь, от Бреста до Витебска, управлялась демократически, это бы открыло столько возможностей — в первую очередь им самим, — заявил заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас. - С другой стороны, сколько возможностей это бы открыло для нас: познакомиться с малоизвестными слоями истории общего государства, путешествовать, торговать. Это бы кардинально изменило ситуацию с безопасностью для всего большого региона.

Вчерашние события, по моему мнению, могут раскачать лодочку Лукашенко.

Вильнюс поддерживает белорусов в их борьбе против нечестных выборов - мы с вами!»- выразил поддержку белорусам Вильнюсский вице-мэр.